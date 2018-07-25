Как заглушают российским сигналом радиовещание на Крым с новой украинской вышки (инфографика)

Об этом свидетельствует мониторинг Crimean Human Rights Group, проведенный в июле 2018 года.



Мониторинговая группа проверила работу 4-х украинских ФМ радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 года сообщили в Министерстве информационной политики Украины (МИП).





По информации МИП, с 17 марта 2017 года начала работу 150-метровая вышка, установленная в с. Чонгар. С этой вышки начали вещание 4 украинских радиостанции:



Украинское радио 100,7 FM,

Майдан 101,4 FM,

Крым Реалии 105,9 FM,

Херсон FM 107,8 FM.



Мониторы КПГ в июле 2017 года провели проверку работы этих радиостанций в районе КПВВ Каланчак и в 13 населенных пунктах на севере Крыма. Проверка осуществлялась с помощью FM приемников в автомагнитолах, а также с помощью аудиоплеера со встроенным FM приемником.



Из всех населенных пунктов только на участке между Воинкой и Калиновкой удалось услышать в хорошем качестве сигнал Украинского радио на частоте 100,7 FM.



Также в поселках Вишневка, Крепкое, Красноармейское и Воинка сигнал Украинского радио было слышно через обычный плеер. При этом автомобильная магнитола этот сигнал не принимала, а принимала сигнал подконтрольного российским властям радио „Спутник в Крыму“.



Во всех остальных населенных пунктах вместо Украинского радио на частоте 100,7 FM вещает пророссийское радио „Спутник в Крыму“.



На частоте 101,4 FM, на которую получило лицензию радио «Мейдан», в восьми из 13 населенных пунктов вещает пророссийское радио „Крым“. В остальных поселках на этой частоте нет вещания.



На частоте радио «Крым Реалии» (105,9 FM) во всех исследованных населенных пунктах вещает крымское радио „Вести FM“. И только в Армянске и четырех поселках Красноперекопского района (Красноармейское, Вишневка, Воинка, Крепкое) на этой частоте можно услышать одновременное вещание двух станций — украинской „Крым реалии“ и пророссийской „Вести FM“. При этом качество сигнала обеих станций плохое по причине наложения сигналов радиостанций на одну частоту.



На частоте, которую получила украинская станция «Херсон FM» (107,8 FM), в 11 населенных пунктах северного Крыма вещает пророссийское радио на крымскотатарском языке „Ватан Седасы“. Только в Джанкое и частично в Красноперекопском районе на этой частоте также можно услышать сигнал радио „Херсон FM“, но в очень плохом качестве. В селах Раздольном и Стерегущем на частоте 107,8 FM нет вещания.



Мониторинговая группа КПГ побывала на границе с Крымом в районе пункта пропуска Каланчак со стороны полуострова. В этой части Крыма вещание украинских FM станций отсутствует. На всех исследованных частотах работают российские радиостанции.



Кроме того, на частоте 101,4 FM в пос. Новоалексеевка Генического района Херсонской области вместо сигнала радио Мейдан слышен сигнал российского радио „Крым“. Периодически пророссийское радио „Крым“ на этой же частоте можно услышать на подконтрольной Украине территории в районе Арабатской стрелки. Радио ХерсонFM на частоте 107,8 FM можно услышать в районе КПВВ Чонгар с обеих сторон линии разграничения.



Распространение радиоволн может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому в разные дни в одних и тех же населенных пунктах можно слышать трансляцию разных станций, если они вещают на одной и той же частоте или на соседних частотах. При этом, на разных радиоприемниках в одном и том же населенном пункте также можно услышать разные радиостанции.

Однако преимущество обычно имеет та радиостанция, мощность передатчика которой больше, либо передающая радиовышка расположена ближе или в зоне прямой радиовидимости.



При этом стоит отметить, что еще шесть месяцев назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма.



Источник: Пресс-релиз Crimean Human Rights Group