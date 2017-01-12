Канал CNN ответил на обвинения Трампа в производстве "фейковых новостей"

Телекомпания CNN опубликовала в своём Twitter ответ на критику избранного президента США Дональда Трампа, который обвинил телеканал в производстве "фейковых новостей" во время пресс-конференции 11 января.

"Решение CNN опубликовать репортаж о работе правительства с аккуратно подобранными источниками отличается от решения BuzzFeed опубликовать неподтверждённые меморандумы. В штабе Трампа знают это", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter телеканала.

В компании подчеркнули, что не собираются публиковать детали доклада, размещённого на BuzzFeed, поскольку не подтвердили содержащиеся в нём утверждения.

"Учитывая, что члены переходной команды Трампа так громко критиковали наш репортаж, мы призываем их указать на конкретные детали, которые они считают неточными", - отметили в CNN.

Как сообщала "Страна", Трамп в ходе своей пресс-конференции назвал CNN ужасной организацией и не дал журналистам телеканала задать ему вопрос, заявив, что телеканал "занимается информационными фейками". Ранее телеканал CNN сообщил, что, по информации должностных лиц, спецслужбы США передали Трампу сведения о якобы наличии у России компромата на него. Мы также собрали 10 главных тезисов Большого Дональда на его первой пресс- конференции.