Канал Интер осудил языковые квоты на ТВ: нарушение прав миллионов людей

Попытка повысить долю украинского языка на ТВ вызовет падение аудитории у всех отечественных каналов, уверены медийщики.

Попытка увеличить долю украинского языка на телевидении нарушит права миллионов граждан Украины, для которых родным является русский. Такое заявление распространила Интер Медиа Груп (владеет телеканалом Интер).

Речь идет о законопроекте, который 16 марта был принят в первом чтении - согласно документу, на украинском языке должно быть не менее 75% телеэфира.

По мнению медийщиков, размеры украиноязычной аудитории не позволяют создать массовый, коммерчески успешный контент на государственном языке (или дублировать иноязычный). Следовательно, уверены эксперты, качество эфира резко упадет.

"Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют альтернативу через интернет-платформы и спутник", - считают на Интере.

Телевизионщики напоминают, что похожий закон о введении квот на радио уже привел к увеличению "низкопробного продукта" в эфире.

О необходимости нарастить долю украинского на ТВ 9 марта заявил президент Петр Порошенко.

Одновременно в Раде хотят запретить депутатам выступать на русском языке, из-за чего в парламенте часто происходят скандалы.