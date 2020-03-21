Карантин: в Украине запустят образовательный телепроект для учащихся 5-11-х классов

Телеуроки будут транслироваться на общенациональных и региональных телеканалах, а также будут доступны в интернете.

В Украине запустят образовательный телепроект для учащихся 5-11 классов / фото ua.depositphotos.com Украине запустят образовательный телепроект для учащихся 5-11-х классов, которые из-за карантина учатся дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского, который обсудил эту инициативу с руководителями телеканалов.

Во время встречи глава государства напомнил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение.

Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11-х классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.