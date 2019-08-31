Хакери зламали акаунт гендиректора Twitter і розмістили твіти з нецензурною лайкою

Це стало можливим завдяки злому телефону Дорсі.

Хакери зламали аккаунт в Twitter генерального директора та одного із засновників сервісу мікроблогів Джека Дорсі.

Про це повідомила пресслужба Twitter.

Зловмисники відправили кілька повідомлень у мікроблозі Дорсі з нецензурною лексикою, расистсикими висловлюваннями і погрозою вибуху. Зараз ці твіти видалені.

Через деякий час в Twitter заявили, що доступ до сторінки Дорсі був відновлений.

"Номер телефону, пов'язаний з обліковим записом, був зламаний через контроль безпеки з боку оператора мобільного зв'язку. Це дозволило стороннім особам складати і відправляти твіти за допомогою текстових повідомлень з номера телефону. Ця проблема тепер вирішена", - йдеться в повідомленні.