Хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook

На хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Про це повідомило агентство Business Insider.

Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соцмережі зі 106 країн світу. Хакери злили в мережу 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів з Британії та 6 млн про користувачів з Індії.

Хакери опублікували телефонні номери, ідентифікатори Facebook, повні імена користувачів, місце та дату народження, біографічні дані, а в деяких випадках навіть адресу електронної пошти.

"База даних такого розміру, що містить особисту інформацію, таку як номери телефонів багатьох користувачів Facebook, безумовно, призведе до того, що зловмисники скористаються даними для виконання кібератак або спроб злому", - заявив технічний директор компанії Hudson Rock Алон Гал.

Нагадаємо, це вже не перший витік даних користувачів Facebook. У 2019 році у Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро на за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.