Хакеры атаковали сайт Фонда госимущества

На официальный сайт Фонда государственного имущества Украины осуществлены DDoS-атаки, которые привели к блокированию его работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, пишет "Экономическая правда".

В сообщении говорится, что Фонд принимает все необходимые меры, чтобы быстрее восстановить работу сайта.

"Вся информация, размещенная на сайте, сохраняется на серверном оборудовании Фонда", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что в декабре 2016 года официальный сайт Министерства обороны подвергся кибератаке.

Также сообщалось, что 7 декабря хакеры атаковали сайты Министерства финансов, Пенсионного фонда и Государственной казначейской службы. В течение суток доступ к сайтам удалось восстановить.

5 октября хакеры террористов взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook, разместив на ней материалы с пропагандой террористических группировок ОРДЛО. Контроль над страницей был восстановлен через неделю.

По материалам: Экономическая правда