Хакеры отключили "24 Канал" от эфира

Медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также ряд популярных интернет-сайтов, пострадал от вирусной атаки, сообщается на сайте "24 Канала".

Атаке подверглись редакции медиахолдинга в Киеве и Львове.

В эфире "24 Канала" непрерывно транслируется заставка.

Фото: стоп-кадр из эфира телеканала

"24 канал упал под вирусной атакой. Причем так упал, что и телеэфир и две радиостанции - молчат. С места событий передают, что мертво легли все компы", - пишет в фейсбуке журналист Денис Бигус, сотрудничающий с "24 Каналом".

Медиахолдинг ТРК "Люкс" принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, во вторник от атаки хакеров пострадали "Киевэнерго" и "Укрэнерго". Российское издание TJ со ссылкой на источник внутри одной из компаний, непосредственно столкнувшейся с атакой вируса, пишет, что сети оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. Сотрудник рассказал, что его компьютер самопроизвольно перезагрузился, после чего система якобы начала проверку жёсткого диска. После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе: "Я понял, что идёт атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги".

В свою очередь, НБУ сообщил о хакерской атаке на государственный "Приватбанк" и "Ощадбанк".