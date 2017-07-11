Хакеры "положили" сайт Минобразования

Утром было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины, в связи с чем на странице МОН была изменена информация, а ресурс временно не работал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, МОН уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем.