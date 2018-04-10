Хакеры удалили с YouTube клип Despacito. У него было 5 миллиардов просмотров

10 апреля 2018, 14:37
 Масс-медиа Источник: Новое Время

Хакеры заменили видеоряд Despacito на кадр из сериала "Бумажный дом"

Хакеры из группировки Prosox and Kuroi'sh взломали YouTube-аккаунты видеосайта Vevo и удалили из него клип Despacito Луиса Фонси - самый просматриваемый ролик в мире.

Они заменили содержимое ролика на кадр из испанского сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) и подписали его: "Освободите Палестину", сообщает BBC.

Позже ролик был заблокирован.

Вместе с Despacito были изменеы названия клипов Шакиры, Cardi B, Селены Гомес и других исполнителей, которые публиковали свои клипы на Vevo.

Источник: Новое Время
 
 
 