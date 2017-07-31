Хакеры украли сценарий серии "Игры престолов", которую еще не видели зрители

Хакеры взломали телеканал HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов", которая еще не вышла в эфир

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Кроме сценария у телеканала украли несколько эпизодов "Футболистов" и "Комнаты 104".

Официально телеканал признал только факт атаки. Что именно украли хакеры, HBO не уточнил.

Хакеры уверяют, что украли значительно больше, чем несколько серий двух сериалов и сценарий. Всего они похитили полтора терабайта данных.

Это не первый раз, когда хакеры взламывают HBO. В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона "Игры престолов" в сеть попали первые четыре эпизода.