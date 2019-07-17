Киберполиция открыла дело за SMS-рассылку с рейтингами

Киберполиция отчиталась о разоблачении действий по дискредитации партии Святослава Вакарчука "Голос". Речь идет о сообщениях со ссылкой на результаты соцопроса КМИС, согласно которым "Голос" может не преодолеть 5% проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Полиция установила заказчика рассылки. Им оказался депутат одного из сельсоветов Львовской области. Он заказал у оператора мобильной связи рассылку с альфа-именем Peremoga. Одно из сообщений, которое получили до 25 тысяч абонентов, содержало ссылку на результаты опроса КМИС об электоральных симпатиях украинцев и текст: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке: "Голос" не проходит в Раду". С этого же альфа-имени рассылались информационные объявления о встречах Порошенко и его соратников с избирателями на Львовщине, сообщает пресс-служба киберполиции.

В полиции утверждают, что автор рассылки якобы подталкивал адресатов не голосовать за "Голос". Уголовное производство зарегистрировано по ст. 157 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

В партии "Европейская Соллидарность" назвали действия киберполиции грубым и беспрецедентным вмешательством в избирательный процесс.

"Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылка на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер", - говорится в заявлении партии, распространенном во вторник, 17 июля.

"По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию", - возмутились в "Европейской Солидарности".

В партии Порошенко выразили уверенность, что упомянутая SMS-рассылка не содержит элементов агитации или контрагитации, подчеркнув, что информирование граждан не является преступлением.

Накануне Святослав Вакарчук пожаловался, что жители Западной Украины получаю SMS с информацией, что партия "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду. В эфире телеканала ICTV Вакарчук обрушился с жесткой критикой на Петра Порошенко.

В "Европейской Солидарности" тональность заявлений Вакарчука назвали "недопустимой ошибкой" и призвали патриотические проевропейские силы воздерживаться от конфликтов друг с другом.

"У нас общий враг - это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину", - подчеркнули в партии Порошенко.