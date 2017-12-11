"Киборги" побили рекорд по сборам за первый уик-энд в прокате

Фильм "Киборги" о героической обороне военнослужащими Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева, который вышел в прокат 6 декабря 2017 года, за первый уик-энд собрал 8 млн 186 тыс 701 грн. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

"Фильм "Киборги" установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд - 8 млн 186 тыс 701 грн", - отмечается в сообщении.

Ранее фильм "Сторожова застава" собрал за первый уик-энд 8 млн 184 тыс 869 грн.