Киевский провайдер LocalNet отказался блокировать российские сайты, до получения "механизма выполнения указа Президента и сроков его исполнения". Об этом стало известно во вторник, 23 мая, из сообщения компании в Facebook, передаёт БИЗНЕС.

LocalNet:

"Сейчас, ни в указе No133/2017, ни в Законе Украины "О санкциях" нет чётко определенного и описанного механизма по ограничению доступа пользователей сети интернет к запрещенным ресурсам и сервисам".

Интернет ассоциация Украины, членом которой является компания, направила письмо Президенту, председателю СНБО, СБУ и другим органам, в просьбой разъяснить указ и сроки его реализации.

Президент Украины Пётр Порошенко 15 мая ввёл в действие решение СНБО относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru и "Яндекс".

Как сообщал БИЗНЕС 23 мая, компания "Воля" заблокировала "Вконтакте" и другие российские сайты. Ранее стало известно, на сколько упала посещаемость российских соцсетей из-за блокировки.

БИЗНЕС.ua

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