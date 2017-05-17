"Киевстар", lifecell и "Vodafone-Украина" начали процесс блокировки попавших под санкции сайты

Мобильные операторы "Киевстар", lifecell и "Vodafone-Украина" начали осуществлять технические мероприятия по блокированию доступа пользователей к подпавшим под санкции российским сайтам.

О консолидированной позиции крупнейших украинских операторов сообщила пресс- служба оператора "Vodafone-Украина".

"Во исполнение указа президента Украины (No133 - ИФ) телеком-операторы отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора, сайт "ВКонтакте" в его сети уже заблокирован.

"Планируем в течение этого дня (среды - ИФ) завершить блокирование всех российских сайтов, попавших в список санкций", - уточнили в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что крупнейший оператор фиксированной связи "Укртелеком" во вторник уже сообщил, что приступил к выполнению указа президента о санкциях: "Работы будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, продлятся от нескольких дней до недели". Компания пояснила сроки сложностью процесса и необходимостью привлечения значительного количества ресурсов.

Провайдер кабельного телевидения и интернета "Ланет" намерен завершить процесс блокирования доступа пользователей к подпавшим под санкции российским сайтам к концу мая.

По данным телеком-оператора Vega, он может заблокировать российские сервисы под санкциями через несколько дней. "В условиях сжатых сроков и ограниченных ресурсов оптимальный вариант - блокировка запросов абонентов на уровне URL, IP, DNS и т.д. По предварительным оценкам это может занять несколько дней", - отметили в Vega.

Провайдер услуг кабельного телевидения и интернет-доступа компания "Воля" считает, что выполнение указа о введении новых санкций, в частности, запрет доступа на территории страны к сервисам Mail.ru и соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", является трудоемким и ресурсозатратным процессом. "Данное санкционное решение имеет несомненное влияние на большинство бизнес- процессов компании, а также на отношения с абонентами, то есть непосредственно влияет на отношения компании с физическими и юридическими лицами", - сообщили в компании.

Провайдеру понадобится время для согласования дальнейших действий по выполнению данного указа.

"Процесс выполнения указа уже принят в работу специалистами технического и юридического департаментов компании. Мы детально оцениваем риски и последствия, поэтому пока рано говорить о конечных сроках выполнения указа", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, для блокирования данных сайтов со стороны всех без исключения провайдеров может понадобиться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение можно будет легко обойти.

"Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", - отметила она.

В свою очередь, департамент киберполиции Национальной полиции Украины намерен выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении доступа к российским веб-ресурсам, в том числе и к соцсетям, в пределах своих компетенций.

"Относительно запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. В соответствии вот с решением СНБО... Давно пора", - написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщил агентству информированный источник, крупные украинские провайдеры во вторник неформально обсудили указ президента Петра Порошенко No133 от 15 мая о блокировании доступа к ряду интернет-ресурсов и сошлись во мнении о необходимости получения дополнительных разъяснений от властных структур. "Пока большинство сходится во мнении, что нужно ждать дополнительного регуляторного документа", - сказал источник.

По его словам, участники дискуссии договорились продолжить ее для выработки общих решений и позиций.

Согласно заявлению Службы безопасности Украины, она вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции интернет-ресурсов.

"Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокирования соответствующих интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.