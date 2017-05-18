Киевстар выполняет закон и блокирует доступ к ВКонтакте

В заявлении провайдера сказано, что он придерживается законов Украины.

Киевстар заблокировал пользователям доступ к российским соцсетям ВКонтакте и Одноклассникам, попавшим в расширенный санкционный список Украины.

"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера Киевстар. Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети ВКонтакте", - сказано в сообщении провайдера.

Отметим, уже стали стали известны и другие провайдеры, приступившие к блокированию сайтов.

Тем временем президент Петр Порошенко сегодня назвал условие для отмены запрета российских сайтов.

Korrespondent

SiteUA 2017.

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