Киевстар выполняет закон и блокирует доступ к ВКонтакте

В заявлении провайдера сказано, что он придерживается законов Украины.
Киевстар заблокировал пользователям доступ к российским соцсетям ВКонтакте и Одноклассникам, попавшим в расширенный санкционный список Украины.
"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера Киевстар. Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети ВКонтакте", - сказано в сообщении провайдера.
Отметим, уже стали стали известны и другие провайдеры, приступившие к блокированию сайтов.
Тем временем президент Петр Порошенко сегодня назвал условие для отмены запрета российских сайтов.
Korrespondent
SiteUA 2017.
http://it.siteua.org