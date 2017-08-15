Китай хочет контролировать соцсети "ради безопасности"

Китайский регулятор - Управление регулирования киберпространства - заявил, что эти три соцсети не обеспечивают необходимый надзор за контентом. Почему китайские цензоры запретили Винни-Пуха? Как китайцам удается обходить запреты в интернете Что делать, если завтра отключат Telegram?

В заявлении говорится, что эти интернет-площадки используют для распространения материалов, связанных с терроризмом, слухов и непристойностей.

Нарушения поставили под угрозу национальную безопасность, утверждают власти страны, где, как и в России, блокируют "вредные сайты" и борются с анонимностью в интернете.Аналитика: Китай продолжает ужесточать правила регулирования интернета

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садуорт

Weibo, WeChat и Baidu Tieba входят в число крупнейших в мире социальных сетей. Каждым из них пользуются сотни миллионов жителей Китая.

В Китае легко отследить авторов сообщений по их зарегистрированным телефонным номерам, поэтому большинство пользователей прекрасно знают, обсуждения каких темы лучше избегать и какие свои взгляды лучше держать при себе.

Однако, несмотря на жесткий надзор и цензуру, в интернете все равно проявляются ростки диссидентства, и в преддверии осеннего съезда правящей Коммунистической партии китайские власти еще больше усиливают контроль в онлайн-среде.

Решение о начале расследования в отношении трех соцсетей наверняка приведет к тому, что их владельцы начнут тщательнее цензурировать контент своих пользователей.

В июле примерно 60 популярных сайтов о знаменитостях были одновременно закрыты из-за обвинений в извращении главных социалистических ценностей. В мае появился указ, согласно которому утверждением руководителей всех новостных порталов отныне занимается Компартия.