Книга о президентстве Трампа стала бестселлером на Amazon

Книга Майкла Вулффа "Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе" возглавляет список бестселлеров Amazon.

Как сообщает Buzzfeed, благодаря схожести названий книга канадского профессора Рэндалла Хансена "Пламя и ярость: Бомбардировки Германии союзниками в 1942-1945 годах", которая была выпущена в 2008 году, стала продаваться гораздо активнее.

Отмечается, что книга вошла в три самых продаваемых категории Amazon, став третьей по популярности книгой на историческую тематику. В едином же списке бестселлеров книга Хансена занимает 723 строчку, тогда как книга Вулффа возглавляет его.

Рэндалл Хансен удивился тому, что продажи его книги выросли. "Получу ли я больший гонорар благодаря Бэннону и Трампу? Если да, то ирония не знает границ", - написал он на своей странице в Twitter.

В книге Вулффа, основанной на 200 интервью с бывшими и действующими сотрудниками администрации, утверждается, в том числе, что Дональд Трамп временами демонстрирует провалы в памяти, и не способен сосредоточиться ни на одной из серьезных проблем. Вулфф также заявляет, что все без исключения сотрудники Белого дома считают, что президент ведет себя, "как ребенок".

Сам автор книги заявлял, что не считает Трампа способным руководить США