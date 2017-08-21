Когда же появится в продаже iPhone 7S

Поклонники Apple в предвкушении знаменательного события: совсем скоро корпорация представит нечто новое - iPhone 7S. Его официальная презентация состоится уже в сентябре этого года, однако разработчики не спешат раскрывать все карты - пока что рядовым пользователям об устройстве известно крайне мало. Чем же будет отличаться новый "яблочный" гаджет от своего предшественника, а также когда и где его можно будет приобрести?

На moyo.ua Apple iPhone 7S уделено особое внимание - он уже представлен в каталоге интернет-магазина. Однако, разделы "Описание" и "Характеристики" еще не до конца заполнены достоверной информацией. К примеру, не указана точная стоимость и дата поступления устройства в продажу. Известно только, что совершить предзаказ на iPhone новой модели можно будет сразу же после официальной презентации в США. Украина, к сожалению, не является так называемой страной "первой волны", поэтому будущим владельцам 7s придется немного подождать, прежде чем заполучить вожделенный гаджет.

Дизайн iPhone 7s

Утечки данных из достоверных источников позволяют сделать вывод о том, что новая модель Apple iPhone своим видом будет копировать предыдущую - так уж сложилось исторически, что приставка "S" свидетельствует о внутренних, а не о внешних изменениях в устройстве. А вот цветовую гамму Айфонов ждет обновление - среди уже привычных белых, черных, серых, розовых, серебристых и золотистых панелей появится "новичок" (точные данные о том, каким он будет, пока еще держат в секрете). Вероятно также, что новый iPhone "похудеет" - толщина его будет немногим меньше чем у седьмой модели. Объем памяти, мощность процессора

Известно, что процессор у Apple iPhone 7S будет мощным - о его энергоэффективности и производительности говорят, как о чем-то необычном, принципиально новом и доселе невиданном. "Подрастет" у устройства и качество графики - причиной этому послужит встроенная шестиядерная графическая карта. Что касается памяти, ее количество тоже увеличится (от 2 до 3 ГБ), несмотря на то, что Apple не часто делает подобные подарки пользователям.

Емкость аккумулятора

По прогнозам, iPhone 7s будет идеальным решением для тех, кто страдает от не очень высокого уровня автономности устройств на iOS. Разработчики решили поместить в смартфон более емкую батарею, которая существенно продлит жизнь гаджета без подзарядки. Качество съемки

Камера iPhone 7 стала своеобразным прорывом, поэтому, скорее всего, изменения в ней если и будут, то весьма несущественные. Разве что улучшиться качество фото, сделанных при слабом освещении, или уровень детализации.

До выхода юбилейного iPhone 7S, созданного в честь "круглой даты" - десятилетия Apple, осталось совсем немного - уже в начале осени устройство презентуют в США, а не более чем через месяц его можно будет свободно купить и в Украине.

По материалам IT обозрения