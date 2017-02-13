Команда "Евровидения-2017" пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта

В понедельник, 13 февраля, творческая команда, работавшая над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине, официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса, передает Страна.

"Мы, команда "Евровидение", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса. Это был не только уникальный опыт и уникальные знания, но и уникальные человеческие отношения, которые являются для нас не меньшей ценностью. Мы идем, чтобы дать возможность этому конкурсу состояться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре после обеспечения команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение" в Украине.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", - сообщается в документе.

Также организаторы пожаловались, что за это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки.

"Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения Конкурса в Украине", - сообщили в заявлении организаторы.