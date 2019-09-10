Комитет по защите журналистов назвал 10 стран с самой жесткой цензурой

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ.

Беларусь и Туркменистан попали в топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международного Комитета по защите журналистов.

Об этом говорится в специальном докладе Комитета по защите журналистов (CPJ), пишет Украинская правда.

По мнению CPJ, страны с самой жесткой цензурой:

Эритрея;

Северная Корея;

Туркменистан;

Саудовская Аравия;

Китай;

Вьетнам;

Иран;

Экваториальная Гвинея;

Беларусь;

Куба.

Список основан на исследовании КЗЖ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами - и заканчивая слежкой за журналистами и ограниченем доступа в Интернет и социальные сети.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.

Комитет констатирует: "Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ".

"Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением.

В трех ведущих странах - Эритрее, Северной Корее и Туркменистане - средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях".