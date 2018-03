Компании SpaceX и Tesla Илона Маска удалили страницы в Facebook

Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска.

Отмечается, что 23 марта Маск пообщался с пользователями Twitter. Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.

"Я не знал, что она существует. Мы [удалим]", - написал Маск.

После этого другой пользователь предложил удалить страницу Tesla, на что Маск также дал согласие. Спустя некоторое время страницы компаний оказались недоступны.

Отметим, что на эти страницы в соцсети были подписаны более 5 миллионов человек.

Сам Маск в своем Twitter добавил, что его компании никогда не размещали рекламу в Facebook и не платили известным людям за фальшивые подписки.

Также он добавил, что не пользуется Фейсбуком и никогда не пользовался. "Поэтому я не думаю, что как-то пострадаю от этого или мои компании получат сильный удар (из-за удаления страниц - ред.)", - написал Маск.

We've never advertised with FB. None of my companies buy advertising or pay famous people to fake endorse. Product lives or dies on its own merits. - Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Таким образом, Илон Маск присоединился к акции протеста #deletefacebook против передачи соцсетью персональных данных пользователей компании Cambridge Analytica.

Facebook оказался в центре скандала после того как издания The New York Times и The Guardian провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica, специалист по анализу данных Кристофер Вайл рассказал, что еще в 2014 году компания использовала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для разработки программы.