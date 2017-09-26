Компания Dragon Capital приобрела ТРК "Радио-Эра"

Инвесткомпания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра".

Согласно пресс-релизу ИК, радиостанция станет еще одним важным активом в структуре медиа-собственности Dragon Capital, которая уже владеет общественно-политическим журналом "Новое время" и одноименным информационным интернет-порталом.

Сумма сделки в пресс-релизе не оглашается.

ООО "ТРК "Радио-Эра" было зарегистрировано в 1998 году. Его уставный капитал составляет 300 тыс. грн. Конечным бенефициаром ТРК до покупки являлось физлицо-резидент Антон Симоненко.

Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Интерфакс-Украина