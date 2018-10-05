Конец эфира: почему Рада просит СНБО ввести санкции против каналов "112" и NewsOne

Владислав Красинский корреспондент РБК-Украина

Верховная рада обратилась к Совету нацбезопасности и обороны по поводу введения санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne. Эти медиа депутаты обвиняют в антиукраинской позиции и российской пропаганде, упрекая их еще и прокремлевскими собственниками. Формальным поводом для Рады обратиться к СНБО послужила петиция на сайте парламента, до которых законодателям, как правило, нет дела. Но, как рассказали РБК-Украина источники в депутатском корпусе, именно на таком развитии событий с обращением парламента к СНБО настоял глава государства Петр Порошенко. Почему первые шаги к санкциям были сделаны именно сейчас, а президент провел эту операцию руками "Народного фронта" – в материале РБК-Украина.

Верховная рада в четверг, 4 октября, обратилась к Совету национальной безопасности и обороны по поводу деятельности украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, проголосовав за соответствующее постановление. Депутаты усматривают в работе этих каналов проявления российской пропаганды и распространение идеологии терроризма.

В приложении к постановлению перечислены семь юридических лиц, через которые работают NewsOne и канал "112". Документ предусматривает разные виды санкций, которые могут быть применены к этим компаниям – все они экономического характера: блокирование активов, запрет на вывод капитала, аннулирование лицензий и прочее.

Депутаты поддержали документ 229 голосами. Против выступил только "Оппозиционный блок".

История конфликта

Этому решению Рады предшествовало несколько громких скандалов. На четвертую годовщину Евромайдана в эфире телеканала NewsOne его владелец, народный депутат Евгений Мураев назвал события той зимы государственным переворотом. Пятеро из шести гостей программы в знак протеста покинули студию. Несколько дней входы на канал были заблокированы возмущенными активистами.

17 декабря прошлого года ведущий программы "Мировая политика с Олегом Волошиным", комментируя видео бомбардировок российской авиацией в Сирии, отметил, что это "мощь, которую невозможно отрицать".

“Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее, с большим рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании в Сирии регулярно бывали бы на украинском телевидении”, – заявил он.

На инциденты обратили внимание Служба безопасности Украины и парламентарии. По их обращениям канал начал проверять Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. NewsOne закрыл программу Волошина, однако тема "государственного переворота" из эфира не исчезла.

7 июня 2018 года тот же Мураев уже в комментарии "112 Украина" сказал противоречивую фразу в отношении украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по статье "терроризм".

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто неправ", – говорил нардеп.

Эти слова вызвали сильный резонанс. Коллеги Мураева по Верховной раде потребовали от него извинений, а от силовиков – уголовного производства. Генпрокуратура таки открыла дело за государственную измену. Мураев при этом записал для Сенцова видеоролик со словами "Прости за то, что они сдали тебя и страну".

Что же касается канала "112 Украина", проблемы у него начались еще с лета 2014 года. Канал получил у регулятора лицензии на региональные цифровые частоты, записав их на пять компаний. Однако вместо заявленных программных концепций, они показывали только общеукраинский эфир канала "112".

Нацсовет выдал компаниям по пять предупреждений, наложил штрафы и подал в суд для аннулирования разрешений на вещание. Срок действия лицензий истек 19 сентября этого года, однако вопрос их продления пока не рассмотрели. За несколько дней до этой даты глава регулятора Юрий Артеменко рассказал, что появится закон, который "позволит применять определенные рычаги к тем медиа, на которые есть влияние иностранного резидента".

До этого оба канала сменили владельцев. Официально "112 Украина" теперь принадлежит гражданину Германии Эдуарду Катцу. Но расследование программы "Схемы" показало связи нового менеджмента с Виктором Медведчуком. NewsOne Евгений Мураев переписал на своего отца Владимира, а тот передал медиа в управление Андрею Портнову, который в свое время был заместителем главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, а ныне проживает в Вене.

Бывший народный депутат Александр Онищенко, против которого в Украине открыты уголовные дела, еще в 2016 году заявлял, что президент Петр Порошенко поручал ему вести переговоры с владельцами "112 Украина" на предмет приобретения этого медиа-актива. И якобы, по словам Онищенко, пока шли переговоры, Порошенко предлагал подписать договор с владельцами канала, который бы предусматривал "смягчения информационной политики канала по отношению к президенту". Впрочем, в Администрации президента опровергали эти обвинения, объясняя, что такими заявлениями Онищенко просто хотел отвлечь внимание от расследования его газовых сделок и других коррупционных дел.

Воля президента

Сам же Петр Порошенко 20 сентября выступил с посланием к парламенту, в котором он отдельно упомянул "рупоры российской пропаганды" – подконтрольные Кремлю украинские медиа, и политиков, которые пытаются снять с агрессора ответственность за войну, цинично перекладывая ее с России на Украину.

"В период выборов вопрос информационной безопасности является одним из главных, часть нашего информационного поля так же оккупирована, как и часть украинской суверенной территории... Поэтому, поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации. Такой закон никоим образом не повлияет ни на гражданское общество, ни масс медиа, ни на свободу слова", – отметил глава государства.

За три дня до этого на согласительном совете в парламенте глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак рассказал, что его политсила готовит упомянутый президентом законопроект. Были проведены четкие параллели с аналогичным документом, принятым в США в 1938 году. По закону FARA, агенты, представляющие в американской политике интересы иностранцев, должны раскрывать подробности своей деятельности и источники финансирования. Сделано это, чтобы "правительство и американский народ мог легче оценивать заявления и действия таких лиц".

Кстати, в США за нарушение этого закона предусмотрено наказание до 5 лет заключения. В прошлом году в Соединенных Штатах был вынужден зарегистрироваться как иностранный агент канал Russia Today, финансируемый правительством РФ.

В Украине такого документа пока не существует, однако планы власти в борьбе с российской пропагандой уже очерчены. В них входят санкции против NewsOne и канала "112".

"Была начата кампания, чтобы поставить перед выборами в рамки пророссийские каналы. Начали с обращения в СНБО, чтобы инициировать санкции. Доктрину разрабатывал "Народный фронт". Петр так просил. Договорились, что мы к этому отношения не имеем. Мяч у них, они отдают пас и мы вместе забиваем", – рассказал собеседник в президентской фракции.



Формально постановление внесли в парламент после петиции от 20 сентября на сайте Верховной рады. Ее подписанты требуют закрыть телеканалы "112 Украина" и NewsOne "за враждебную пропаганду и дезинформацию". За 10 дней петиция набрала нужные 25 тысяч голосов.

Интересно, что создал петицию Артур Переверзев – полный тезка помощника депутата от "Народного фронта" Михаила Бондаря, близкого к спикеру Андрею Парубию. По словам источников издания, именно спикера президент попросил разобраться в вопросе этих телеканалов.

"Порошенко создает видимость борьбы с Медведчуком. Сам он не хотел подавать это постановление, попросил Парубия. Когда оно уже в зале – не голосовать было нельзя. Хотя с юридической точки зрения это абсолютная ерунда", – рассказал один из "фронтовиков" не под запись.



Стоит отметить, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и СБУ имеют достаточные полномочия, чтобы заблокировать российскую пропаганду, в том числе через суды. По квотному принципу эти ведомства контролируются президентом.

Один из авторов постановления об обращении к СНБО Мустафа Найем во время голосования воздержался. По словам нардепа, его коллеги внесли в документ конкретных юридических лиц и неподтвержденные факты, что "не совсем правильно юридически и политически".

"В СНБО Порошенко также имеет большинство, оно должна рассмотреть обращение Рады и сказать, правда ли это. Тогда мы получим подтверждение или действительно мы против российской пропаганды, или это попытка играть на эмоциях со стороны Администрации президента”, – добавил Найем.

В кулуарных разговорах парламентарии убеждают, что достанется только одному телеканалу. "NewsOne закроют, а 112-й подвесят, чтобы правильно себя вел. Они перешли грань, есть два варианта: закрыть так или сжечь", – уточнил собеседник издания.

"Танки пропаганды"

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал, что украинские силовики имеют десятки подтверждений финансирования этих каналов напрямую из Российской Федерации.

"Деятельность этих телеканалов создает национальную опасность. О свободе слова речь не идет. Другие украинские телеканалы, они критикуют президента, но никто их не собирается закрывать", – пояснил депутат.

По его словам, в США, Великобритании и Франции давно приняты законы против информационных диверсий Российской Федерации, а российские телеканалы ограничены в деятельности.

"Надеюсь, что президент безотлагательно соберет СНБО и примет законное решение по этому постановлению. Не вижу проблем, чтобы в ближайшие дни это организовать. Надеюсь, что это будет сделано за недели, а не за месяцы", – добавил Пашинский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вечером 4 октября сообщил, что заседание состоится в ближайшее время. "Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос", – сказал он.

Руководители телеканалов уже заявили, что будут защищаться в суде и обратились к международным партнерам. Виктор Медведчук уверен, что речь идет о "уничтожение свободы слова и установления диктатуры в стране".

"Уверен, что приговор вынесен не каналам NewsOne и "112". Этот приговор в глазах украинцев и мирового сообщества власть вынесла самой себе и своим подельникам из "Батькивщины", Радикальной партии и "Самопомочи", которые рвутся к президентской власти", – заявил политик.

Андрей Портнов опубликовал копию письма к руководству Еврокомиссии, ПАСЕ, послу США в Украине и ряду правозащитных организаций. Он убежден, что с помощью санкций власть пытается взять под контроль информационное пространство: "Одним из звеньев является попытка репрессий NewsOne, "112" – ничего из этого не получится, мы будем бороться".

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко убеждена, что не следует ожидать негативной реакции западных партнеров из-за санкций. Мол, все объяснения были переданы и приняты еще во время запрета российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

"Четыре месяца я это объясняла в посольствах и они очень спокойно к этому относятся. Они понимают, что в Украине особая ситуация, есть российская агрессия. Их задача не допустить возвращения России в Украину, ибо это и им угроза. Они понимают,что медиа являются одним из инструментов российского реванша, знают, кто финансирует NewsOne и 112, что это "пропагандистские танки", – заявила нардеп.

Член комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Григорий Шверк утверждает, что есть менее конфликтный способ перекрытия каналов российской пропаганды. "Будет ли постановление иметь юридические последствия зависит от того, насколько качественно отработает СНБО. Я считаю, что у них есть возможности, не касаясь лицензий, заблокировать эти каналы. Например, принять решение о запрете всем провайдерам ретранслировать эти каналы", – сказал он.