Коронавирусом заразились уже 8 депутатов Верховной Рады Украины

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

По его словам, в Верховной Раде еще 8 депутатов заразились коронавирусной инфекцией.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований, случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Ранее нардеп Анна Скороход рассказала о своих симптомах и призналась, что температура при коронавирусе может быть не обязательно высокая. "У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималасьтолько пару раз вечером", - отметила нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Позже Кабмин продлил карантин до 24 апреля, во всех областях Украины введен режим ЧС. С 6 апреля в Украине Кабмин ужесточил карантинные правила.