Крупнейшая немецкая медиа-корпорация продала свой бизнес в Украине

Крупнейшая в мире немецкая медиа-корпорация Bauer Media Group, владеющая издательством и в нашей стране, приняла решение покинуть украинский рынок. При этом, компания не планировала сворачивать свою деятельность полностью и в итоге решила продать свой бизнес.

После долгих переговоров все компании группы Bauer Media в Украине перешли в собственность одного из топ-менеджеров, в поддержку которого выступили отечественные инвесторы. Новая компания отныне называется Media Light Group и основными направлениями ее работы, являются не только увеличение доли в текущей части рынка, но и освоение новых рынков, например, e-commerce.

"Первоочередными целями, которые поставлены перед руководством действующих компаний Media Light Group, являются расширение сразу в нескольких сферах, таких как принт, реклама, Интернет, а также внедрение новых, а главное, инновационных видов и направлений деятельности", - идет речь в сообщении Sostav.ua.

В Украине компания издавала несколько ежемесячных и еженедельных журналов в сегментах Lifestyle, эзотерика, истории. Самыми известными являются женские журналы Joy и "Женские истории". А также издания "Тайны звезд", "Моя судьба", "Оракул".

Справка. Bauer Media Group была основана в Гамбурге в 1875 году Йоханом Бауэром и является одним из старейших издательских домов в Европе. Под управлением пяти поколений семьи Бауэр (на сегодняшний день компанию возглавляет Ивонн Бауэр (Yvonne Bauer)), издательская группа выросла из скромной типографии до международной издательской империи, в которую входят более 600 журналов, 400 digital-проектов и 100 радио- и телевизионных станций.