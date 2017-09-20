«Крым» — сентиментальщина об аннексии (Die Welt, Германия)

Кремль хочет воспитать в народе патриотизм с помощью кинохитов. Очередной попыткой стала пафосная кинолента с причудливым взглядом на аннексию Крыма. Про две страны — для всего мира.

«России нужны патриотические фильмы» — так говорит консервативный путинский министр культуры Владимир Мединский. Российское государство не знает, что делать с вольнодумцами, а также с теми, кто склонен к раздумьям, то есть с людьми, у которых есть собственный взгляд на историю страны и Крым.

Вместо этого распространяются сфабрикованные по схемам Кремля истории — продолжение пропаганды вплоть до кинозалов: Россия, постоянно окруженная врагами, непогрешима. Очередной пример версии Мединского можно будет посмотреть в конце сентября в российских кинотеатрах: «Крым», смесь любовной истории и экшен.

Украина, лето 2013. Александр из Севастополя и Алена из Киева влюбляются друг в друга. Потом она участвует в демонстрации на Майдане за соглашение об ассоциации с ЕС, а он опасается большого кровопролития. В трейлере фильма можно увидеть горящие баррикады на Майдане в Киеве и нацистских боевиков, которые грубо вытаскивают из туристических автобусов пророссийских демонстрантов.

Как реклама выставки вооружений

И, наконец, российская военная техника. Ее демонстрируют, как в рекламном ролике о выставке вооружений: несколько вертолетов пролетают высоко в небе над Аленой, танки, в полумраке выезжают на берег из десантного корабля — съемка с воздуха.

Короче говоря, в марте 2014 на Украине хозяйничает фашиствующие подонки, пока не прибывает российская армия и предотвращает худшее, по меньшей мере, в Крыму. Мирная революция в Киеве? Государственный переворот. Оккупация Крыма? Давно назревшее возвращение на родину. Война России в Донбассе? Гражданская война.

Идею создания фильма принадлежит российскому министру обороны Сергею Шойгу. Часть расходов на создание кинокартины в размере шести миллионов евро взяли на себя Министерство обороны и Госфильмофонд России. Режиссер Алексей Пиманов, по совместительству руководитель военного медиахолдинга «Красная звезда», ранее снимал телесериалы для показа в Советском Союзе.

Режиссер хочет вернуться в Советский Союз

Его последним художественным фильмом стала поверхностная комедия о путешествии во времени, а именно в перестроечную Москву времен Михаила Горбачева. В этом отношении Пиманов вполне подходит для задачи пропагандистского прославления оккупации Крыма. Ему хочется назад в Советский Союз. Впрочем, большим успехом его фильмы никогда не пользовались.

Тем не менее министр культуры Мединский хочет повторить вместе с Пимановым патриотический шедевр 2016 года: «28 панфиловцев», спешно смонтированный фильм о войне, имела неожиданный успех у публики.

1,7 миллиона россиян посмотрели историю о 28 бесстрашных красноармейцах, которые осенью 1941 года якобы самостоятельно остановили наступление немецкого вермахта на Москву, посмотрели. Задуманный как краудфандинговый проект, фильм собрал в прокате в два раза больше денег, чем было затрачено — два миллиона евро — на его производство. Большую часть выделило Министерство культуры.

Кто указывает на ложь, тот «сотрудничает с нацистами»

Правда, военный спектакль основывался на советской военной пропаганде. 28 мучеников были ложью. В январе 1942 года историю выдумал один из редакторов военной газеты «Красная Звезда» — сегодня издание входит в медиахолдинг Министерства обороны, возглавляемый Пимановым. Российские историки давно достигли согласия по этому вопросу.

Для министра культуры это не причина усомниться в подлинности истории. Критиков, указавших на фальшь, он сравнил с нацистскими коллаборационистами и добавил: «Кто поставит под сомнение подвиги наших предков, будет гореть в аду».

Зрительскую аудиторию вымысел также не очень смутил. Это не вызывает удивления в стране, где «День Победы» во Второй мировой войне является неофициальным национальным праздником. В России все еще невозможно тихое почтение памяти миллионов советских жертв; мирных жителей тоже необходимо прославлять как героев войны.

Успех благодаря советской пропаганде

Вымысел о «28 героях» и выдумку о «справедливом возвращении» Крыма в Россию разделяют десятилетия. Тем не менее они похожи друг на друга, если не в исполнении, то, по меньшей мере, в намерении. С одной только разницей: Советский Союз увековечил «Великую Отечественную войну» и миф о героических защитниках Москвы в сотнях названиях улиц.

Целые поколения школьников заучивали имена вымышленных героев. Успех военного фильма об их истории следует отнести не столько на счет путинского министра культуры Мединского, сколько на счет многолетней деятельности его советских предшественников. Тот, кто радостно воспринимает фильм о «28 героях» как пропагандистский успех, путает причину и следствие.

Зато аннексия Крыма далека от того, чтобы стать частью исторической памяти россиян. В отличие от победы в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии, аннексия не привела к тому, что большинство россиян переполняет чувство гордости. Согласно данным независимого «Левада — центра», победой Советов в войне гордятся 83% россиян.

Но что касается «возвращения» Крыма, то у половины респондентом теплее на душе не становится. Грозит ли фильму о Крыме провал? В школах на российской периферии уже распространяется «рекомендация» министра образования рекламировать фильм.

Павел Локшин