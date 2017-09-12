Лариса Денисенко отменила презентацию книги "Майя и ее мамы" из-за угроз

Писательница, автор программ и радиоведущая "Громадського радіо" и правозащитник Лариса Денисенко и издательство "Видавництво" отменили премьеру книги "Майя и ее мамы", которая должна была состояться на 24-м международной литературной ярмарке "Форум издателей" во Львове.

Как сообщает в своем Facebook автор книги, презентация отменена поступивших угроз. "Во всех заявлениях с угрозами фигурирует именно моя фамилия. Мне по меньшей мере обидно за этим наблюдать. Всю свою профессиональную жизнь я противодействую насилию и выступаю за толерантность. Именно такое поведение, по мнению как минимум 15 организаций ультраправого толка и церкви маркирует меня как ведьму 21-го века", - написала она.

Как пишет "Українська правда.Життя", книга рассказывает о девочке, которая растет в нетрадиционной семье. Цель книги - научить толерантности.

Презентация отменена, в частности, письма на имя начальника СБУ во Львовской области, мэра Львова Андрея Садового и губернатора Олега Синютки с копией на "Форум издателей". В нем говорится о том, что запланированная презентация, а также дискуссия "Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы" является "прямым посягательством на привитие школьникам деструктивных принципов, противоречащих ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях".

Заканчивается письмо угрозой:"В случае вашего бездействия мы будем вынуждены самостоятельно принять все возможные меры с целью недопущения проведения откровенно провокационной презентации во Львове".

По словам главы правления форума Александры Коваль, перед этим угрозы поступали в течение месяца через соцсети.

Напомним, на прошлой неделе Лариса Денисенко стала посланником доброй воли ООН в Украине.