Лауреат Нобелевской премии Алексиевич отменила встречу в Одессе из-за угроз

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила свое выступление в Одессе из-за угроз

Об этом она сказала в видеообращении на странице в Facebook "Зеленого театра" - общественного пространства, где должна была состояться ее встреча с читателями, сообщает "ДС".

"Я узнала, что организаторам встречи угрожают, угрожают также и мне. Меня обвиняют в надуманных обидах, которые я нанесла украинцам. Этого не может быть - моя мать украинка, я здесь родилась и всегда чувствовала украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности этой встречи не будет", - подчеркнула Алексиевич. Она также извинилась перед теми, кто хотел с ней встретиться.

Писательницу внесли в базу "Миротворец". Основанием для внесения стало ее выступление в США, где она заявила о причастности украинцев к Холокосту.