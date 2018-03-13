Лига чемпионов: где и когда смотреть матч "Рома" - "Шахтер"

Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер".

13 марта "Шахтер" сыграет в Риме против местной "Ромы" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд

Напомним, в первом матче "Шахтер" минимально одолел "Рому".

Отметим, параллельно игре в "Риме" состоится еще один матч Лиги чемпионов - "Манчестер Юнайтед" примет "Севилью". В прямом эфире игру можно будет посмотреть на ТК "Футбол 2".

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