Луценко: главный редактор "Страны" задержан за взятку в 10 тысяч долларов

Генпрокурор утверждает, что следствие располагает аудио и видео доказательствами.

Вечером 22 июня украинские правоохранители пришли с обысками в редакцию "Страны.ua", по итогам которых был задержан главный редактор издания Игорь Гужва. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

- По материалам ДФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. У следствия имеются видео и аудио доказательства, - написал Луценко.

Сам Игорь Гужва утверждает, что дело против него является сфальсифицированным и связано с критической публикацией о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрия Линько.

- Пару месяцев назад к нам приходили люди от Льнько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело, - добавил Гужва.

Ранее Игорь Гужва был главным редактором "Вестей". Тогда в его редакции проходили обыски в 2014 и 2015 годах, а против самого Гужвы велось расследование по делу о поддержке сепаратизма. В итоге летом 2015 года он покинул "Вести".