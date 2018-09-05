Лже-мессенджер - в Viber рассказали о новом виде мошенничества

Злоумышленники не устают придумывать новые способы выуживания персональных данных интернет-пользователей для своих корыстных целей. В этот раз их руки добрались и до подделки популярных мессенджеров. Об одном из таких случаев мошенничества предупредили в компании Viber. По их информации, злоумышленники сумели подделать целое приложение, которое ворует уязвимые данные у доверчивых пользователей.

"Вредоносное ПО крадет данные из других приложений после установки лже- мессенджера по ссылке, находящейся на стороннем сайте. Прежде всего, мы выражаем сожаление, что эта ситуация имеет отношение к любимому многими продукту. А также рекомендуем скачивать приложение только в официальных магазинах App Store и Google Play, или пользоваться ссылками на официальном сайте для скачивания клиента для Mac, Windows и Linux", - сообщают в Viber.

В компании отметили, что дорожат конфиденциальностью данных пользователей, и делают все возможное для того, чтобы общение внутри мессенджера оставалось безопасным.