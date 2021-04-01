ІМІ назвав п'ять українських медіа з найвищим рівнем дотримання стандартів

Інститут масової інформації оприлюднив звіт із моніторингу дотримання професійних стандартів в онлайн-медіа у 2021 році.

Як передає Укрінформ, результати моніторингу оприлюднені на сайті ІМІ.

Так, найвищий рівень дотримання стандартів у першому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали сайти "Суспільне", "Дзеркало тижня", "Українська правда", "Букви" та "Укрінформ".

Водночас зазначається, що найгірші показники з дотримання професійних стандартів стабільно демонструє сайт "Політека", на якому лише 18% матеріалів не містили грубих порушень базових стандартів професійної журналістики (і всі вони були репостами з інших медіа).

Дослідження показало, що дотримання професійних стандартів у першому кварталі 2021 року в сукупності погіршилося на 3,5%, якщо порівняти з останнім кварталом 2020-го. Найбільше падіння (на 2%) зафіксовано щодо стандарту відділення фактів від коментарів.

Дотримання стандарту балансу думок і точок зору практично не змінилося у порівнянні з попереднім періодом моніторингу, падіння становило 0,5%.

Не зафіксовано порушень цього стандарту на сайтах "Суспільне" та "Дзеркало тижня".

Найбільше незбалансованих новин виявилося на сайтах "Політека" та "Сьогодні".

Щодо дотримання стандарту достовірності, то його рівень знизився на 1% у порівнянні з попереднім періодом моніторингу.

Не порушували стандарт достовірності сайти "Новое время", "24 канал", "РБК-Україна", "Цензор", "Українська правда", "Букви", "Укрінформ".

Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайтах "Політека" та "Страна".