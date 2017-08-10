Mail.Ru Group оценила в $13 млн свои потери от блокировки в Украине

Из-за блокировки "ВКонтакте", "Одноклассников" и других сервисов Mail.Ru Group в Украине компания недосчитается около 1,5% выручки по итогам 2017 года - это около 790-809 млн рублей (чуть больше 13 млн долларов).

Об этом говорится в отчетности компании за второй квартал 2017 года.

"Блокировка наших продуктов в Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими", - пишет профильное издание Vc.ru.

Ранее Mail.Ru утверждал, что уход с украинского рынка не окажет влияния на финансовые показатели компании. Доля украинского бизнеса в структуре выручки компании, сообщал тогда холдинг, незначительна.

Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому был расширен список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к Mail.ru и "Яндексу".

По оценкам агентства TNS, в результате блокировки российские соцсети и "Яндекс" выпали из топ-10 самых популярных сайтов в Украине.