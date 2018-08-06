Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за репосты в соцсетях

Mail.ru Group призвала провести амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях. В компании отметили, что реакция правоохранительных органов на подобные действия в интернете зачастую оказывается «немотивированно жесткой» и «не соответствуют потенциальной угрозе».

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем»,— говорится в сообщении компании.

Кого и как наказывали за репосты

Напомним, во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить «до маразма и абсурда». 26 июня депутаты Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за подобные действия.