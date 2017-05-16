Mail.ru слил в Соцсети подробную инструкцию, как обойти блокировку в Украине

Российская компания Mail.ru распространила в Соцсетях инструкцию, как пользоваться ее интернет-ресурсами несмотря на блокирование доступа к ним.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально.

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", - пишет Mail.ru.

В числе советов компании:- прокси-серверы и анонимайзеры, которые меняют IP- адрес на нужную страну- браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы- VPN-подключение, позволяющее выходить с разных IP- адресов- программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети- мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.

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