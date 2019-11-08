Медиагруппа Ахметова запускает новостной телеканал "Украина 24"

Телеканал "Эскулап TV" переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания.

"Медиа Группа Украина" запускает новостной канал "Украина 24".

Такое решение 7 ноября на своей заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает "Детектор Медиа".

Отмечается, что телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в состав Медиа Группы, переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания.

На заседании регулятора изменения не детализировали. Однако, как уточнил член Нацсовета Александр Ильяшенко, теперь канал будет называться "Украина 24". По концепции - это информационный канал. Около 15 часов его вещания в сутки будут составлять информационные программы.

В пресс-службе "Медиа Группы Украина" отметили, что концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

Ранее о намерениях перезапустить канал еще в 2018 году рассказывал руководитель нишевых каналов группы Иван Букреев.

Напомним, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова купила цифровой телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011") в начале 2015 года. В прошлом ООО "Аспер 2011" была зарегистрирована по одному адресу с другими каналами, созданными под конкурс 2011 года: ООО "Корона Санрайс" и ООО "Голдберри". Все они связывали с окружением Александра Януковича.

Похже ООО "Корона Санрайс" (телеканал "Винтаж") приобрел владелец "Первой Украинской радио группы" Андрей Карпий, а ООО "Голдберри" купили владельцы телеканала "Эспрессо" и переоформили лицензию.

"Эскулап TV" получил три предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции (первое - в сентябре 2014 года, второе - в феврале 2015 года, третье - в августе 2015 года). В частности, в эфире канала обнаружили только шесть минут собственного производства. Представители канала также имели дискуссию с Нацсоветом по определению жанрового наполнения.

С 2015 года Нацсовет не имел претензий к телеканалу.