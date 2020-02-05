Медиагруппы закодировали каналы на спутнике. Что изменилось

Первые результаты ТВ-аудитории после отключения бесплатных телеканалов

Количество людей, хоть раз смотревших закодированные каналы при помощи спутникового ТВ, снизилось на 61%, сообщает в пресс-релизе Индустриальный телевизионный комитет Украины (ИТК).

Комитет представил данные за первые пять дней после кодировки спутника, которая произошла 28 января в 23:59. Отмечается, что подбивать "конечный результат можно будет только через два месяца". -->

"Наш опыт отслеживания поведения зрителей в период существенных изменений показывает, что большинство семей принимает решение о покупке оборудования или переходе на другой тип приема ТВ, начиная с второй-третьей недели после отключения", - говорят в ИТК.

В комитете сравнили показатели последних пяти дней с аналогичными днями предыдущей недели. То есть 22-26 января с 29 января-2 февраля. Вот что получилось в результате:

- Суммарный рейтинг всех закодированных телеканалов, по аудитории, используемой для продажи рекламы (население в возрасте от 18 до 54 лет, проживающее в городах с населением выше 50 000 человек), снизился всего на 1,4%.

- Такая разница в цифрах объясняется как тем, что 73% семей, имеющих только спутниковое ТВ, проживает в городах с населением менее 50 000. При этом часть семей, пользующихся спутниковым ТВ, имеют и другой тип приема, при помощи которого они продолжают смотреть каналы.

- Для аналогичной аудитории по всей стране падение рейтингов закодированных каналов составило 25%.

Сегодня в ИТК следят за тем, как ТВ аудитория реагирует на кодировку каналов. Согласно данным измерителя, 10% семей, которые по состоянию на начало года имели только спутник, уже приобрели себе альтернативный источник приема ТВ (в дополнение к спутниковому или на замену).

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