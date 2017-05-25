Механизм блокировки российских сайтов пока не разработан - СБУ

Служба безопасности Украины разрабатывает механизм блокировки российского контента в сети Интернет. Об этом во время пресс- конференции заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"На сегодня, я могу сказать, что механизм блокировки российского контента разрабатывается в соответствии с полученными поручениями... Механизм на сегодня еще не разработан, но он будет внедрен однозначно", - сказал В.Грицак.

По его словам, российская идеологическая машина использует "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Яндекс" для формирования в сознании граждан "того, что им нужно".

В.Грицак добавил, что сайты никак не реагировали на обращения СБУ относительно наличия у них антиукраинского контента.

"Мы насчитали порядка 800 групп антиукраинской направленности в этих сетях", - отметил В.Грицак.

Президент Порошенко ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.