Мендель: необходимо четкое разграничение между свободой слова и дезинформацией

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, говоря о законопроекте про медиа, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что необходимо четкое разграничение между свободой слова и дезинформацией.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что журналисты должны сами подумать о саморегулировании. Об этом она сказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, читала ли спикер президента законопроект про медиа и понимает ли, что в его нынешнем виде этот законопроект - не о дезинформации, а о цензуре.

Мендель подчеркнула, что нынешнее законодательство в медиа-сфере абсолютно несовременно, а создание площадок, которые могут распространять дезинформацию, ничем не регламентируется. Она считает неправильным, что журналистом может стать любой человек, и для этого не нужен "документ, который бы указывал, что он журналист".

"Я считаю, что вы, профессиональные журналисты, должны тоже об этом беспокоиться. Потому что получается, что ты 10-20 лет в профессии, ты соблюдаешь стандарты, ты развиваешь контакты, находишь самых топовых людей, ты работаешь. А потом приходит какой-то пацанчик, которому дают баблишка, у которого нет никаких ценностей, нету понимания о журналистских стандартах или этике, приносит намордник пресс-секретарю к офису. И он тоже говорит - я журналист, я отстаиваю свободу слова", - заявила Мендель.

"Или приходит другой человек, который рассказывает стратегию накладывания нарративов другой страны, говорит "Украина не государство", допустим. И он тоже говорит "Я - журналист", - добавила она.

По мнению спикера, это этический вопрос, и он стоит не перед Украиной, а перед всем миром. "Потому что мы должны четко понять, где заканчивается свобода слова, а где начинается дезинформация", - сказала она.

На уточнение Бацман, о том, что как выяснилось на примере каналов, близких к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, у государства есть механизмы для борьбы с российской пропагандой, Мендель заявила, что "не может СНБО собираться ради каждого сайта".

Спикер президента отметила, что спорный законопроект подвергся резкой критике общественности и не был принят Радой, и еще раз подчеркнула, что журналистам следует подумать об инструментах и платформах саморегулирования. "Это должно интересовать вас в первую очередь, и нам бы очень хотелось, чтобы журналистику представляли профессиональные люди, которые придерживаются стандартов", - сказала она.

"Может быть, этот закон не пройдет. И слава богу, что этот диалог вошел в такую стадию, когда действительно показал, насколько важна журналистика. Но то, что какой-то закон должен быть, который устанавливает, что такое медиа, и что является сегодня журналистикой, и кто является журналистом - это обязательно. Нельзя жить в 21 столетии по законам 20-го", - резюмировала Мендель.