Международная и Европейская федерации журналистов призвали Нацсовет вернуть лицензию Радио Вести

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудили решение Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания Украины лишить лицензий Радио Вести.

"Резкое лишение лицензии Радио Вести подрывает право на свободу слова, медиа-плюрализм и разнообразие медиа-контента, которые необходимы для функционирования любого демократического общества, - комментирует президент Международной федерации журналистов Филип Ляруш, - Мы осуждаем подобные несправедливые действия со стороны Национального совета и призываем это ведомство возобновить вещание радиостанции немедленно, до тщательного анализа обстоятельств этого решения, которое преуспело только в том, чтобы наказать общественность и сотрудников радиостанции".

В свою очередь, и.о. президента Национального Союза Журналистов Украины Сергей Томиленко отметил: "Мы поддерживаем прозрачность собственности СМИ, но устранение влиятельного медиа из-за споров с регулятором - это неприемлемо. Сто квалифицированных журналистов и работников СМИ потеряли свои рабочие места и право общаться с большой национальной аудиторией".

Глава Медиа Холдинга Вести Украина Ольга Семченко с благодарностью откликнулась на поддержку коллег: "Мы признательны уважаемому сообществу, зарубежным партнерам за их твердую позицию в отношении свободы слова. Готовы в любой момент с удвоенными силами продолжить полноценное вещание и развивать крупнейшую радиостанцию разговорного формата в Украине, как и прежде предоставляя людям возможность открыто говорить в эфире Радио Вести".

Напомним, государственный регулятор лишил Радио Вести лицензии в Харькове, проигнорировав определение суда. Заявления о совершении уголовного правонарушения должностными лицами Нацсовета уже поданы в соответствующие органы. Радио Вести было поспешно отключено из эфира в Харькове на следующий же день. 3 марта Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания вынес противоправное решение о непродлении лицензии Радио Вести в Киеве, несмотря на многотысячную поддержку украинцев.

Радио Вести

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