Microsoft готов заплатить за TikTok не более $30 млрд

Компания Microsoft на переговорах с пекинской компанией ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok обсуждает цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд, сообщают китайские СМИ со ссылками на американский телеканал CNBC.

Если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года, говорится в сообщениях.

По оценкам китайских экспертов, переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в Штатах, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что сомнительные китайские телекоммуникационные компании не предоставляли бы телекоммуникационные услуги между США и иностранными направлениями", - заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

Он подчеркнул, что госдеп вместе с Минюстом США, Пентагоном и министерством внутренней безопасности "будет добиваться от Федеральной комиссии по связи отзыва и аннулирования разрешения для компании China Telecom и еще трех китайских компаний на предоставление телекоммуникационных услуг в США".

Госсекретарь добавил, что власти США также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США". Кроме того, по словам Помпео, ведется работа по "препятствию Huawei и другим опасным поставщикам совершать установку и обеспечивать доступ к загрузке" их приложений.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - прокомментировал на брифинге ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В МИД КНР добавили, что подобные действия Вашингтона Пекин считает "политической манипуляцией".

Китайское издание China Daily опубликовало во вторник статью, в которой говорится, что КНР примет ответные меры на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft.