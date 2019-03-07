Microsoft: хакеры с Ирана атаковали компании по всему миру

За последние два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Об этом идется в исследовании корпорации Microsoft, передает УНН ссылаясь на DW.

"Жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США", - идется в сообщении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков

Хакеры похищали конфиденциальную информацию предприятий и стирали данные из памяти компьютеров, тем самым причинили ущерба на сотни миллионов долларов.

В исследовании сообщается, что по оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33.

По мнению экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

Напомним, американская компания Microsoft объявила, что хакеры пытались взломать аккаунты европейских аналитических центров в конце прошлого года.