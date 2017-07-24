Microsoft отказывается от поддержки графического редактора Paint в новых версиях Windows спустя 32 года использования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Программа попала в список "устаревших или нежелательных программ"

Разработчики новой версии Windows добавили Paint в список "программ, которые удалены или устарели в обновлении Windows 10 Fall Creators Update". Вместе с Paint разработчики новой версии ОС в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.

Попадание в список "устаревших или не подлежащих обновлению программ, которые не находятся в активной разработке и могут быть удалены в будущих выпусках", означает, что полное удаление Paint - вопрос времени. Точной даты выпуска обновленной версии операционной системы пока нет.

- Этот список предназначен для того, чтобы клиенты могли планировать свои действия с учетом того, что программы вскоре будут удалены, - говорится в сообщении.