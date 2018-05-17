МИД РФ отреагировал на арест руководителя "РИА Новости Украина"

Министерство иностранных дел России осуждает арест главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и требует освободить его из-под стражи.

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг", - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг, 17 мая.

В МИД РФ призвал иностранные государства обратить внимание на "правовой беспредел" в Украине, а международные журналистские организации - также вступиться за Вышинского.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. В частности, обыски провели в офисе "РИА Новости Украина" и задержали в руководителя издания Кирилла Вышинского. Ему вручили уведомление о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По данным СБУ, на проведение подрывной деятельности против Украины руководитель агентства "РИА Новости Украина" Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро. Издание публиковало материалы, оправдывающие аннексию Крыма, а также в поддержку незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".