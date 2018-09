МИД Украины - британскому изданию ВВС: У нас нет кризиса, есть агрессия России

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили британскому изданию ВВС о том, что в Украине нет кризиса, а есть военная агрессия со стороны России.

2 сентября, анонсируя материал о похоронах в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко, в своем Twitter BBC написало: "Украинский кризис: Массовая явка на похороны донецкого мятежника Захарченко".

Ukraine crisis: Mass turnout for funeral of Donetsk rebel Zakharchenko https://t.co/LPJcve7fWj - BBC News (World) (@BBCWorld) 2 вересня 2018 р.

Спикер МИД Украина Марьяна Беца в ответ заявила:

"Уважаемое ВВС. В Украине нет кризиса. Есть агрессия России против Украины. Репортаж должен основываться на фактах", - написала она в Twitter.

Dear @BBCWorld There is no Ukraine crisis.There is RU aggression against Ukraine.Reporting should be based on facts https://t.co/N2w4FIrFT0 - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 2 вересня 2018 р.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Около 17.00 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. Погиб Захарченко.

По данным издания "Коммерсантъ", взрывное устройство было заложено в люстру.