Мобільний додаток для обходу блокування "ВКонтакте" збирає для спецслужб РФ дані про українців - РНБО

Мобільний додаток, за допомогою якого заборонена в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" намагається обходити блокування, збирає для російських спецслужб дані про українців.

Про це 15 вересня заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Демедюк, інформує сайт відомства.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України, навіть незважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений" , - сказав він.

За словами заступника секретаря РНБО, активізація роботи програми має на меті "збір даних про громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею".

"Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - пояснив Демедюк.

13 вересня "ВКонтакте" заявила, що змогла обійти блокування в Україні у своєму мобільному додатку.

Доступ до цієї соцмережі разом з іншими російськими та сепаратистськими ресурсами обмежено з травня 2017 року терміном від одного до трьох років відповідно до указу президента No133/2017, яким тодішній глава держави Петро Порошенко надав чинності рішенню РНБО про санкції проти російських та українських фізичних осіб і компаній.

У список санкцій також потрапили "Одноклассники", сервіси Mail.Ru і "Яндекс", сайти російських антивірусних компаній "Лаборатория Касперского" та "Доктор Веб". 17 травня указ було опубліковано в "Урядовому кур'єрі" й він офіційно набув чинності. 2018-го та 2019 року у документ вносили зміни (укази No176/2018 та No82/2019).

На сайті президента було зареєстровано петицію з проханням скасувати санкції щодо російських соцмереж, проте Порошенко відмовився її задовольнити. У відповіді на петицію він підкреслив, що "ВКонтакте" та Mail.Ru "широко використовувалися російськими спецслужбами для просування російської пропаганди та проведення спеціальних інформаційних операцій проти України і її громадян".

15 травня президент Володимир Зеленський продовжив ще на три роки заборону російських соцмереж.