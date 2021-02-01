МОН спростовує фейк про заборону в Україні "Майстра і Маргарити" Булгакова

У МОН спростували інформацію про нібито заборону в Україні роману "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова.

Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення Міністерства освіти та науки у зв'язку з рішенням Держкомтелерадіо заборонити розповсюдження на території України низки книг російського видавництва оприлюднене на сайті відомства.

"В Україні ніхто не забороняв класичних авторів. Кожен може придбати в книжковому магазині різні видання "Майстра і Маргарити". Доступ до класичних текстів у нашій країні є і має бути безперешкодним. Рішення Держкомтелерадіо не поширюється на твори класичної літератури. Рішення стосується лише окремих видавців, які популяризують російських діячів кіно з антиукраїнською позицією", - йдеться в роз'ясненні.

Як наголошують у МОН, інформація про нібито заборону твору Булгакова "Майстер і Маргарита" в Україні - викривлена і суперечить змісту рішення Держкомтелерадіо.

У МОН зауважили, що РФ заохочує своїх видавців поширювати позитивні образи про себе, власні силові органи, армію. "Україна, відповідно, має оберігати інформаційне середовище своїх громадян від подібних спроб нав'язування ідеологій та поглядів, вигідних країні-агресору. Окрім того, в Україні наразі активно розвивається власне книговидавництво та підтримуються письменники, перекладачі, видавці. Адже імпорт чужих книжок не може бути головною відповіддю на культурні потреби суспільства", - заявили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, в соцмережах та деяких ЗМІ стала поширюватися інформація про перевищення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України повноважень щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ. Водночас у Держтелекомрадіо заявили, що діють згідно із законодавством, відповідно до якого передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора.