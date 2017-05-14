Мощный вирус-вымогатель может повториться в понедельник - Европол

Мощная хакерская атака, которая в пятницу поразила более 200 тысяч человек в 150 странах мира, может повториться в понедельник, 15 мая.

Об этом в интервью Би-би-си заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

По его словам, несмотря на то, что распространение вируса на время удалось остановить, хакеры успели обновить программу-вымогателя.

Роб Уэйнрайт рекомендует всем компаниям загрузить необходимые патчи до того, как в понедельник их сотрудники выйдут на работу.

Глава Европола также отметил, что программа-вымогатель работает в паре с вирусом, позволяя им "через один зараженный компьютер распространяться по сетям". Поэтому количество пострадавших постоянно растет.

Напомним, в пятницу, 12 мая стало известно о масштабной кибератаке. Больницы и телекоммуникационные компании по всему миру стали жертвами хакеров-вымогателей. Сообщалось, что у учреждений есть только три дня, чтобы отправить компенсацию хакерам. После этого компьютеры "поставят на счетчик": цена за возврат файлов возрастет вдвое. А если жертвы хакерской атаки не заплатят в течение семи дней, то потеряют своей файлы навсегда.

Кроме России и Британии, речь идет о таких странах, как США, Китай, Испания, Италия. Хакеры могли использовали кибервооружение, похищенное у американских шпионов.

Мир всколыхнула крупнейшая в истории хакерская атака с вирусом-вымогателем

Компьютеры почти 150 стран вдруг заблокировались. Хакеры перекрыли доступ к файлам. В зоне поражения - США, Латинская Америка, Европа, и Азия. В украинской киберполиции сообщили, что пока заявлений о вирусе не получили. Впрочем, просят украинцев быть осмотрительными и сообщать о компьютерном вымогательстве.

© По материалам ВВС Russian