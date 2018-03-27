Мошенники создали клон официального сайта "Ощадбанка"

Государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В пресс-службе обратили внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического:

адрес официального сайта - https://www.oschadbank.ua,

адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.

"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ощадбанк уже обратился в Киберполицию и СБУ для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

"Как обычно бывает в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время", - заявили в банке.

Напомним, в 2017 году кибермошенники украли у украинцев 670 млн гривен, что вдвое больше, чем в 2016 году.

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